Le Président du Faso a estimé, dans l’après-midi du 15 avril 2017 à Ouagadougou, que la mission qu’il vient d’éffectuer en France a été « intéressante et productive ». Du 12 au 15 avril 2017 Roch Marc Christian Kaboré a effectué en France une visite officielle ponctuée de diverses activités. De l’avis du Chef de l’Etat, cette visite a été l’occasion de « faire le point de la coopération entre la France et le Burkina Faso et de faire le tour d’horizon également aussi bien des questions économiques que des questions de sécurité ».

« Les questions sécuritaires ont retenu surtout notre attention. Nous avons décidé qu’il était important que nous puissions accroitre la réactivité des forces Barkhanes, notamment dans la zone, même si Barkhane a pour objet aussi bien de veiller sur la sécurité en ce qui concerne le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Tchad et le Burkina Faso », a expliqué Roch Marc Christian Kaboré.

Le Président du Faso a expliqué que des décisions ont été envisagées et feront l’objet de concertations entre les ministres de la Défense et entre les chefs d’Etat-major des 2 pays « pour que désormais nous puissions assumer au mieux notre propre sécurité et compter également sur le fait que Barkhane puisse en cas d’urgence pouvoir assurer les problèmes de couverture aérienne pour nous permettre de mieux avancer dans ce combat contre le terrorisme ».

S’agissant des questions économiques, le Chef de l’Etat a salué la participation de la France à la table ronde des partenaires du Burkina Faso et son engagement. Il affirme qu’il faut travailler à mettre en œuvre cet engagement le plus rapidement possible.

De l’avis du Président Kaboré, la mission en France a été « intéressante et productive » et a aussi permis de « saluer le Président Hollande » en fin de mandat.

RTB Multimédias