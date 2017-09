Chelsea peut d’ores et déjà se frotter les mains, les propositions fermes affluentes pour Bertrand Traoré. Ils sont 6 clubs et non des moindres à courtiser l’attaquant des Etalons. Une offre de 17 M€ a même été reçue par le club londonien ces derniers jours…

Après une saison pleine avec l’Ajax ponctuée d’une finale de Ligue Europa perdue face à Manchester United, Bertrand Traoré doit effectuer son retour à Chelsea cet été puisqu’il est encore sous contrat avec les Blues jusqu’en juin 2019. Mais les performances du Burkinabé en Coupe d’Europe ne sont pas passées inaperçues puisque, comme nous vous l’annoncions début mai, sept clubs étaient à l’affût pour le natif de Bobo-Dioulasso. Un intérêt qui s’est concrétisé par plusieurs offres fermes transmises au club londonien.

Selon nos informations, six offres fermes sont parvenues sur le bureau de la direction de Chelsea comme nous l’a confié une source proche du dossier. « Bertrand est très demandé et les offres affluent. Everton, West Ham, le Borussia Mönchengladbach, le LOSC, l’OL et Schalke 04 ont fait une offre ferme à Chelsea. L’un de ses clubs a même offert 17 M€. Le club veut le meilleur deal possible pour Bertrand et ne veut pas négocier à moins de 20 M€. » Pour autant, pas question de se précipiter du côté du joueur.

Chelsea doit désormais trancher !

Selon nos informations, Bertrand Traoré, qui est parti en vacances pour les trois prochaines semaines, vit la situation très sereinement et veut se focaliser sur le prochain match des Etalons, prévu le 10 juin à Ouagadougou face à l’Angola. Chelsea a donc les clés dans le dossier et prendra la décision finale. Les Blues, bien conscients du jackpot à venir, n’entendent pas céder devant les nombreux prétendants prêts à toutes les folies pour s’offrir le talentueux attaquant.

Chelsea, qui pourrait reconsidérer l’avenir de l’Étalon après la blessure d’Eden Hazard et les possibles départs de Fabregas, Willian voire Diego Costa, va devoir rapidement statuer. La promesse de la rentrée d’un gros chèque associée aux envies d’ailleurs du joueur pourrait malgré tout faire accélérer le dossier dans les prochains jours.

Source: Foot mercato