Pour être plus proche de sa clientèle, « Faso Mode » dont le siège social se trouve à Bobo-Dioulasso, a ouvert ses portes au public burkinabè, ce jeudi 15 décembre 2022 à Ouagadougou.



Située sur la rue Mogho Naaba, la boutique « Faso Mode Ouaga Officielle » qui vient d’être inaugurée offre une gamme variée de produits du pagne du terroir burkinabè, le « Koko Donda ».



Selon Sandra Ouédraogo, la promotrice de la marque, on y trouve une game variée de Koko Donda (bazin, créton, coton glacé en passant par le bogolan) et pour toutes les bourses !



Présent à l’inauguration de la boutique, le célèbre styliste et créateur de mode burkinabè, Sébastien Bazemo alias Bazem’Sé a exprimé son satisfecit quant à l’ouverture de la représentation de Faso Mode dans la capitale Burkinabè.

Pour lui, Faso Mode est une marque de qualité avec laquelle il travaille déjà. Pour preuve, les pièces de sa dernière collection qui a eu un très grand succès, ont été produites par Faso Mode.



Faites -y un tour pour vous procurer les meilleurs pagnes Koko Donda de la capitale. Les prix varient entre 6.000 F et 20.000 CFA ou passez votre commande en appelant le numéro suivant : +226 54 22 74 74

« Faso Mode Ouaga Officielle », la qualité encore plus proche de vous !

