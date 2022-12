Les actions offensives terrestres, combinées aux frappes de l’aviation et de l’artillerie ont permis d’obtenir des résultats tactiques importants



Bilan de l’opération FELEHO

– Le 02 décembre 2022 des bases terroristes ont été détruites aux environs deslocalités de Dio, Dissankuy, Montiokuy.

– Le 03 décembre 2022, une base terroriste a été détruite dans la zone de Bourasso.

– La base terroriste de Sanékuy a été démantelée le 07 décembre 2022.

Au cours de leur progression, les unités tactiques ont fait face à plusieurs incidents:

– Un engin explosif improvisé a été désamorcé sur l’axe Kosso-Founa

– Le 02 décembre 2022, une unité a été accrochée par un groupe terroriste dans les environs de Bolomakoté dans le département de Bondokuy. Au moins: 15 terroristes ont été neutralisés.

– Le 07 décembre 2022, les unités ont tendu une embuscade à un groupe de terroristes en mouvement près de Ouarkoye. 24 terroristes ont été neutralisés et leur armement récupéré.

Côté ami, un soldat a malheurement perdu la vie au tout début de l’opération.

On enregistre également une douzaine de soldats blessés lors des incidents survenus. Ils ont tous été pris en charge.



Les FDS aux côtés des populations de la zone d’opération

L’un des objectifs de l’opération FELEHO est de renforcer les liens entre les forces et les populations civiles.

C’est dans ce sens que les unités engagées entreprennent des actions de soutien à la résilience au profit des populations.

Au cours de l’opération FELEHO, les personnels du service de santé des Armées ont suppléé les personnels de santé étatiques qui ont dû quitter la zone à cause de l’insécurité. Des consultations gratuites ont ainsi été organisées pour soulager les populations.

Une distribution de médicaments a également été effectuée. Plusieurs dizaines de personnes, notamment de la ville de Solenzo, ont bénéficié de ces prestations médicales.

Situation Sécuritaire à Solenzo

La situation sécuritaire s’est sensiblement améliorée dans la ville de Solenzo et ses environs, et plus généralement dans la province des Banwa depuis le début de l’opération FELEHO.

Grâce aux actions des unités engagées, la quiétude revient progressivement au sein des populations même si la situation reste à être consolidée.

