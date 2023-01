Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef suprême des Forces armées nationales, le Capitaine Ibrahim TRAORE, s’est déplacé le vendredi 6 décembre dernier sur un site de formation de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour les encourager et les préparer pour la reconquête des parties du territoire national sous occupation terroriste.

Face aux VDP, le Chef de l’Etat a, de nouveau, sonné la révolte, cette révolte d’un peuple acculé depuis longtemps par des groupes armés terroristes qui endeuillent le pays, et qui n’a plus d’autre choix que de se battre. «Nous allons nous battre, nous allons nous défendre et nous n’allons plus faire cette défense passive parce que nous allons attaquer », a soutenu le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim TRAORE.

«Ça suffit maintenant », a déclaré le Chef de l’Etat qui a invité les VDP à s’armer de courage et d’abnégation pour engager le combat contre les terroristes, pour libérer le pays et redonner espoir à l’ensemble du peuple burkinabè.

«Vous ne serez pas seuls, vous allez combattre avec nous dans les rangs de l’armée et nous allons libérer nos terres, nous allons donner espoir de vie à ces populations meurtries», a indiqué le Capitaine Ibrahim TRAORE qui a, par ailleurs, rassuré que les moyens seront mis en œuvre pour soutenir et accompagner les VDP dans leur déploiement sur le terrain.

Face aux VDP, le Chef suprême des Forces armées nationales a fustigé l’attitude et le comportement de certains Burkinabè qui rament à contre-courant de la volonté du peuple de se battre pour libérer le pays.

«Vous êtes l’espoir et ne vous laissez pas démoraliser par des apatrides qui sont là pour décourager cet élan patriotique», a soutenu le Chef de l’Etat tout en soulignant que la stratégie de l’ennemi est de susciter un conflit entre les communautés.

« Actuellement, ils sont entrain de tirer sur la fibre ethnique pour espérer une guerre ethnique. Ça n’existe pas et ça n’existera pas au Burkina Faso », a clarifié le Président de la Transition qui a, à cette occasion, invité les VDP à s’armer de courage et à toujours avancer.

Selon le Chef de l’Etat, les VDP doivent rester concentrés sur l’objectif de leur engagement.

«Vous VDP nationaux ici présents, vous avez fait le vœu de vous battre partout au Burkina Faso, et nous irons partout au Burkina Faso pour nous battre», a lancé le Chef de l’Etat. Et « nous allons nous engager avec toute l’énergie nécessaire et nous allons vous accompagner là où vous devez partir parce que pour cette patrie nous verserons la sueur qu’il faut, le sang qu’il faut pour la sauver, pour la préserver » a soutenu le Capitaine Ibrahim TRAORE.

La période est historique et le Chef de l’Etat a invité à inscrire leur combat dans les annales de la marche de notre pays. «Vous irez et vous reviendrez très souvent à l’arrière pour raconter vos batailles, pour raconter vos exploits et à un moment donné de l’histoire, vous pourrez dire à vos enfants à telle période, il y a eu ci et nous nous sommes levés et nous avons défendu les terres sur lesquelles vous vivez aujourd’hui» a expliqué le Président de la Transition.

Avant de prendre congé des VDP toujours en formation, le Chef de l’Etat a tenu à leur traduire tous ses encouragements et ses félicitations pour le temps passé et les souffrances endurées.

✍️Direction de la communication de la Présidence du Faso

