Accompagné de ses plus proches collaborateurs, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo a effectué une visite dans les locaux de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), ce jeudi 12 janvier 2023.



L’objet de cette visite, dit-il, est de « saluer » l’engagement des agents, surtout la qualité de l’offre de programmes, mais aussi « inviter » le Directeur général et tous ses collaborateurs à travailler et à faire en sorte que « la RTB soit au diapason des défis actuels que sont la reconquête du territoire et de la refondation du pays ». Il s’agit en outre, a-t-il précisé, d’encourager les agents de la Radiodiffusion Télévision du Burkina et les inviter à travailler pour que la Nationale du Son et de l’Image mérite son titre de leader dans l’espace médiatique au niveau national.



Pendant plus de deux heures d’horloge, le ministre en charge de la Communication a pu, tour à tour, visiter la RTB Télé, la Télévision Zénith, la Radio rurale et la RTB Radio.



L’hôte du jour a tenu à souligner, que sa visite n’a pas pour but d’inviter les médias publics en l’occurrence la RTB, à soutenir les autorités de la Transition, encore moins de faire leurs éloges, mais plutôt de « soutenir une dynamique ; celle de participer à un sursaut patriotique (…) pour relever les défis communs que sont la lutte contre l’insécurité, la reconquête de l’intégrité de notre territoire pour remettre le pays sur le chemin du développement ».



Il aussi ajouté que cette nouvelle dynamique devrait être le leitmotiv au sein tous les médias de façon générale et surtout des médias publics. Et c’est pour cette raison, Jean Emmanuel Ouédraogo en a profité « inviter l’ensemble des agents, le Directeur général et tous ses collaborateurs à travailler à faire en sorte que la RTB soit au diapason des défis actuels ».



A l’occasion, plusieurs doléances lui ont été formulées. Et sans langue de bois, il a reconnu les conditions difficiles dans lesquelles les agents travaillent pour pouvoir satisfaire les auditeurs et téléspectateurs. Dans ce sens, il a promis trouver des solutions dans les délais raisonnables pour que les conditions matérielles de travail puissent connaitre une amélioration.



Et quant au siège de la RTB, il a donné l’assurance de la reprise des travaux en vue de « créer les conditions pour que les agents travaillent dans des conditions optimales, dans des conditions meilleures. Sinon, on est conscient qu’il y a beaucoup de difficultés ».



Visiblement satisfaits de cette visite du ministre Jean Emmanuel Ouédraogo dans les locaux de la RTB, les agents par la voix du Directeur général de la RTB, Rabankhi Abou-Bâkr Zida lui a promis relever les défis.

Bènonè Ib Der Bienvenue Médah

