L’Ecole Nationale de l’Elevage et de Santé Animale (ENESA) a livré ses cuvées de 2019 -2022 et de 2020-2022, ce vendredi 13 janvier 2023 à Ouagadougou. Au total, 464 impétrants sont désormais aptes à servir les acteurs du sous-secteur de l’Elevage et de la Santé animale.



Ce sont au total 464 impétrants qui ont suivi avec brio une formation de 2 ans pour certains et 3 ans pour d’autres, (2019-2022 et 2020-2022), issus de l’Ecole nationale de l’Elevage et de Santé animale (ENESA).

Dans son allocution, le Directeur général de l’ENESA, Nouhoum Zampaligré, a salué l’engagement du personnel, les enseignants et tous les autres acteurs, qui a permis d’obtenir des résultats satisfaisants, soit un taux de succès global 98% pour l’ensemble des cycles.



A l’endroit des impétrants, le Directeur général les a exhortés à être des agents modèles. « Vous aurez au quotidien à vous occuper sur le terrain des soins curatifs, des opérations de prophylaxie médicale et sanitaire au profit des animaux, (…). Mais face à ces difficultés, soyez des hommes et des femmes intègres, disciplinés et résilients. (…) », leur a-t-il prodigué.



Et au patron de la cérémonie de sortie par ailleurs le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Dénis Ouédraogo, d’ajouter « A l’image de nos FDS et VDP sur le terrain de la sécurité, vous devez être des combattants pour lutter contre l’insécurité alimentaire afin que chaque Burkinabè puisse manger à sa faim dans une perspective très proche».

Au nom de ses camarades, le délégué des élèves, Issouf Sawadogo a rassuré les autorités quant à l’atteinte de la sécurité sanitaire animale et halieutique sans toutefois omettre de rappeler des difficultés internes qui méritent d’être résorbées, que sont entre autres le chevauchement des années scolaires, l’insuffisance des enseignants permanents, la révision du curricula de formation ; etc.

En rappel, depuis sa création en 1957 sous le nom d’Ecole nationale des Infirmiers Vétérinaires avant d’être rebaptisée en 1979, l’Ecole nationale de l’Elevage et de la Santé Animale a formé plus de 3500 agents tous cycles confondus.

Bènonè Ib Der Bienvenue Médah.

Partager : Twitter

Facebook