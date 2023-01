Au nombre de 412, la 15e promotion de l’institut Privé de Santé Sainte Edwige a prêté serment ce mardi 17 janvier 2023 à Ouagadougou. C’était lors d’une cérémonie parrainée par le Professeur Général T. Robert Guiguemdé.



Sous le nom de baptême « agents de santé et défi sécuritaire », la promotion par la voix de sa déléguée s’est engagée à travailler « sans discrimination de race, de religion, d’ethnie ni d’affinité politique».



Engagement salué par la directrice de l’institut qui n’a pas manqué d’exhorter les nouveaux diplômés à la rigueur scientifique, à la célébration des pratiques éthiques et déontologiques du métier.



Quant à la question de leur insertion professionnelle qui se complique suite à la suspension des recrutements sur mesures nouvelles depuis quelques mois, la Directrice générale de l’institut a formulé des doléances à l’endroit du ministre de la santé Robert Kargougou. « Nous lançons un cri de cœur à l’ensemble du gouvernement, à jeter un regard attentif sur tous ces diplômés qui ne demandent qu’une seule chose; servir le Burkina Faso » a déclaré Ramata Edwige Ilboudo/Diallo la Directrice générale de l’institut.



Le ministre Robert Kargougouva a rassuré la promotrice de l’établissement de la bonne foi du gouvernement sur la question. « Le gouvernement est très sensible à la question de l’emploi et nous regardons comment on peut améliorer les différents process pour que les jeunes puissent davantage être employés au niveau de la santé » a-t-il dit.

En rappel, l’institut qui existe depuis 18 ans a mis à la disposition de l’état plus de 7000 agents de santé et cadres.

