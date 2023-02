Protection des données à caractère personnel : la CIL présente son rapport au Chef de l’Etat

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a reçu ce matin le rapport annuel d’activités 2021 de la Commission de l’Informatique et des libertés (CIL), des mains de sa présidente, Mme Marguerite OUEDRAOGO/BONANE.



Ce rapport d’activités remis au Chef de l’Etat contient le résumé de toutes les actions d’informations et de sensibilisations sur le territoire national à l’endroit des populations pour une meilleure protection de leurs données personnelles et à l’endroit des jeunes en particulier pour des comportements responsables dans l’utilisation des réseaux sociaux. Ces actions de sensibilisation s’adressent aussi aux administrations publiques et privées qui collectent et manipulent des données à caractère personnel.



Selon la Présidente de la CIL, ce rapport 2021 contient aussi les comptes-rendus des actions de contrôle de terrain, des contrôles de régularités des traitements effectués par les responsables de traitement en rapport avec la loi portant protection des données à caractère personnel ainsi que le compte-rendu des plaintes reçues par l’institution.

« En 2020, nous avons reçu environ 800 plaintes et en 2021, nous avons reçu un peu plus de 1000 plaintes. Ce qui veut dire qu’il y a beaucoup de dérives sur la toile avec les nouvelles plateformes numériques que nous utilisons », a soutenu Mme Marguerite OUEDRAOGO/BONANE.



En termes d’acquis, la CIL a mis en place une campagne d’éducation au numérique à l’endroit de la jeunesse et renforcé sa communication à travers les médias en vue d’atteindre ses différentes cibles notamment la jeunesse.

✍️Direction de la communication de la Présidence du Faso.

