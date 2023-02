Burkina : le gouvernement autorise le recrutement spécial de 4000 agents des Eaux et Forêts d’ici à 2025



Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 15 février 2023, le gouvernement a autorisé le recrutement de 4000 agents des Eaux et Forêts.



Pour le ministre en charge de l’environnement, Augustin Kaboré « cette autorisation spéciale s’inscrit dans le cadre du plan d’urgence du ministère de l’Environnement, spécifiquement pour le corps paramilitaire des Eaux et Forêts ».

Et d’ajouter, que 2000 agents seront recrutés courant 2023 pour renforcer les effectifs et contribuer efficacement à la reconquête du territoire et à la relance économique de notre pays.

Partager : Twitter

Facebook