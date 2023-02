Burkina : Le Premier ministre refuse une augmentation de l’appui à la presse privée à cause de l’insécurité

En raison des besoins de ressources dans la lutte contre le terrorisme, le Premier ministre burkinabè Me Apollinaire Kyelem n’a pas consenti vendredi, à une augmentation de la subvention d’appui à la presse privée au-delà de 400 millions de FCFA l’année.



« Notre priorité, c’est d’acheter des armes et des munitions pour nos FDS et nos VDP. Nos priorités vont dans ce sens. Il nous faut restaurer notre territoire et préserver notre vivre-ensemble », a dit Me Kyelem, vendredi à la Société des éditeurs de la presse privée (SEP), confrontée à d’énormes difficultés.



Le chef du gouvernement n’a pas aussi accédé à la demande d’exonérations fiscales à lui formulée.

Cependant, Me Apollinaire Kyelem de Tambèla a fait virer immédiatement 10 millions de FCFA à la SEP pour la couverture médiatique d’activités de la Direction de la communication et des relations publiques de la Primature.

DCRP/Primature

