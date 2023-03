Journée internationale des droits de la femme : l’impact de la guerre sur les conditions de vie des femmes et les perspectives décortiqués en milieu syndical



En cette journée du 08 mars 2023, l’inter-comité des femmes de l’Unité d’action syndicale (UAS), l’association Kebayina des femmes du Burkina et la Division femmes et enfants du Mouvement burkinabè des droits de l’homme et des peuples (MBDHP) ont organisé une conférence publique sur le thème : « Guerre et conditions de vie des femmes : cas des femmes déplacées, état des lieux et perspectives ».



L’insécurité qui perdure au Burkina Faso a occasionné des placés internés constitués majoritairement de femmes. Ce 8 mars, le comité d’organisation de cette conférence a voulu se pencher sur cette actualité.

« Au Burkina Faso, la majorité des victimes sont des femmes et des enfants qui dans la fuite, ont tout perdu : leur travail, leurs rêves, dont les droits les plus élémentaires sont bafoués quotidiennement. » a indiqué Tara Nacanabo, membre du comité du comité d’organisation et présidente de l’association Kebayina.



La conférence animée par Franck Garanet de l’Association burkinabè pour le secours populaire (ABASSEP) et la consultante Habibou Kouanda a nourri le débat et permis aux participants de faire des propositions pour une meilleure prise en charge des femmes déplacées internes. Les échanges ont dégagé deux perspectives pour les femmes dans le contexte actuel : lutter contre les causes de la guerre injuste imposée au peuple burkinabè et lutter pour atténuer les conséquences de cette guerre. Chaque citoyen est invité à s’engager.

Les comités féminins des organisations syndicales, les associations de femmes ont toutes été appelées à s’impliquer afin de faire échec aux forces du mal

✍️Marie Laurentine Bayala

