Burkina- État-major de l’armée de Terre : Le Colonel Théophile Nikiéma désormais aux commandes

Nommé par décret présidentiel le 31 mars 2023, le chef d’Etat-major de l’Armée de Terre (CEMAT), le Colonel Théophile Nikiéma, a pris le commandement ce vendredi 7 avril 2023. Il remplace ainsi le Colonel Adam Néré qui occupait cette fonction depuis février 2022, et devient le 8e Chef Etat-major de l’Armée de Terre au Burkina Faso.



Le nouveau CEMAT est un fin connaisseur du domaine qui a occupé de hautes fonctions dans l’Armée. Il a entre autres été Commandant de Compagnie du Régiment de Sécurité Présidentielle de 1996 à 2006, Commandant du Groupement des Unités d’Intervention (GUI) du Régiment de Sécurité Présidentielle de 2001 à octobre 2010.

Chef de l’Etat-Major Particulier de la Présidence du Faso (CEMPPF) de février 2015 à août 2016 et Chef de Corps de l’Ecole Nationale de Sous-Officiers d’Active (ENSOA), du 27 novembre 2018 au 06 février 2019.

Récemment Chef de la Division Etudes et Prospective à l’Etat-Major Général des Armées après avoir été Chef de la Division Formation à l’Etat-Major Général des Armées entre 2019 et 2022, le Colonel Théophile Nikiéma est le 8e Chef d’Etat-Major de l’armée depuis sa création en 1994.



Le Colonnel Théophile Nikiéma dit prendre fonction dans un contexte particulier où l’Armée monte en puissance. A ce titre, « nous avons une lourde mission qui nous amène à aller sur les théâtres d’opérations et aller au-devant de tout ce qui nous attend sur le terrain (…) en renforçant un certain nombre de valeurs comme la discipline, la cohésion, l’esprit du sacrifice et le patriotisme », a-t-il lancé.

