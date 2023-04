Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Dr Aboubakar Nacanabo a procédé, ce lundi 24 avril 2023, au lancement officiel de la Plate-forme E-Bulletin, entièrement conçu et développé par les informaticiens de son département, peut-on lire sur sa page facebook.

Selon le ministre Nacanabo, l’application e-bulletin est un espace numérique sécurisé, créé dans le but de permettre aux agents publics de l’Etat, mandatés sur le Système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l’Etat (SIGASPE), d’accéder à leurs bulletins de paie en tout temps et en tout lieu par le biais d’une connexion à internet.

Cette nouvelle application est une réforme fondamentale qui facilite l’accessibilité aux bulletins de paie et qui présente des avantages aussi bien pour l’administration que pour les agents publics. Pour ce faire, il appartient à l’agent public de :

■ « créer son compte avec ses informations personnelles ;

■ de s’identifier de façon unique à partir de son login (matricule et de son mot de passe) pour pouvoir accéder à l’espace numérique ;

■ de consulter et/ou télécharger son bulletin de paie », a-t-il précisé.

A l’en croire, avec e-bulletin, les charges récurrentes annuelles passent d’environ 150 millions FCFA à moins de 20 millions FCFA.

« Grâce à l’application, le bulletin physique ne constituera plus une pièce constitutive du dossier de prêts en banque. Les établissements financiers ont désormais accès aux informations nécessaires par le truchement d’un module qui leur est dédié. Et pour toute inscription, taper www.ebulletin.finances.bf ou télécharger le guide d’utilisation à l’adresse suivant : https://bit.ly/41VnIky », a écrit le ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective sur sa page Facebook ce lundi 24 avril 2023.

