Coopération bilatérale : Quatre nouveaux ambassadeurs présentent les copies figurées de leurs lettres de créance

La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba, a reçu, ce jour, quatre nouveaux ambassadeurs, venus présenter les copies figurées de leurs lettres de créance, lit-on sur sa page Facebook.

Ursula Fahringer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Autriche auprès du Burkina Faso avec résidence à Dakar, Katharine Marjorie, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni auprès du Burkina Faso avec résidence à Bamako, Bérénice Owen-Jones, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Australie auprès du Burkina Faso avec résidence à Accra et Tamas Endre Feher, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Hongrie auprès du Burkina Faso avec résidence à Accra sont les ambassadeurs qui ont été reçus tour à tour par la cheffe de la Diplomatie burkinabè.



La ministre Olivia Rouamba, tout en souhaitant la bienvenue aux nouveaux diplomates, a traduit la satisfaction des plus hautes autorités du pays à accueillir ces missions diplomatiques.

«Cette cérémonie traduit la ferme volonté de mon pays à travailler avec tous ses partenaires pour relever les défis de l’heure» a déclaré la ministre Rouamba. Ensuite, elle les a rassurés de la disponibilité de son département à faciliter leurs missions dans l’intérêt supérieur des différents peuples.

Les diplomates nouvellement accrédités, à leur tour, ont remercié les plus hautes autorités pour l’accueil qui leur a été réservé. Ils nourrissent la « ferme conviction que le Burkina Faso saura relever les défis du moment » et entendent « travailler au renforcement et au développement des liens de coopération entre leurs pays et le Burkina Faso ».

Source : MAECR-BE

