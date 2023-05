D’ici septembre prochain, les soldatesses de feu n’auront plus de soucis à se faire avec leurs nourrissons, une fois qu’elles seront à la 11e Compagnie d’Incendie et de Secours de Sig-Noghin. La pose de la première pierre d’une crèche destinée à accueillir leurs enfants a eu lieu ce mercredi 17 mai 2023.



Cette crèche permettra à l’ensemble du personnel de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers d’amener leurs enfants dans ce cadre qui garantit une certaine sécurité, a déclaré le Commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP), le Commandant Daba Naon.



« Je crois que lorsque nos personnels sont rassurés que leurs enfants sont en sécurité, plus concrètement auprès d’eux-mêmes ; ça les rassure d’être plus disponible pour pouvoir être utile aux autres. Puisque notre mission, c’est de travailler au profit des populations, garantir leur sécurité et leur venir en aide lorsqu’elles sont en détresse », précise-t-il.



Pour la présidente de l’association Go Paga, Fadima Kambou, la réalisation de cette infrastructure permettra d’accueillir jusqu’à 70 enfants. « Elle sera équipée entre autres d’une salle d’éveil pour permettre aux enfants de 3 mois et 2 ans et demi de trouver leur place à la maternelle, des dortoirs, des bureaux pour le personnel, des toilettes, une salle de linge, une cuisine interne et externe, une aire de jeux, une place pour les mamans afin qu’elles puissent allaiter en toute discrétion », a-t-elle soutenu



La construction de cette crèche au sein de la 11e Compagnie d’Incendie et de Secours de Sig-Nonghin est financée par l’association Go Paga en partenariat avec le groupe Coris Bank à hauteur de 23 millions de F CFA.

✍️Bènonè Ib Der Bienvenue Médah

