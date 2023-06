Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel OUEDRAOGO, a présidé la 26e édition du concours de la Nuit des Galian, ce vendredi 2 juin 2023 à Ouagadougou.



Placée sous le patronage du ministre d’État, ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma BAZIÉ, cette cérémonie a connu la présence de plusieurs autres membres du gouvernement.



Dans son intervention, le ministre Jean Emmanuel OUÉDRAOGO a rappelé le contexte sécuritaire difficile avant d’indiquer que la gestion de l’information revêt un enjeu crucial et les professionnels du domaine ont un rôle essentiel à jouer dans cette guerre. Pour lui, le professionnalisme et l’excellence dans la pratique du métier de journaliste font partie des impératifs si nous voulons vaincre l’hydre terroriste.



Ainsi, il a invité tous les Burkinabè, notamment les acteurs des médias, à s’interroger aussi bien individuellement que collectivement sur les rôles et les responsabilités qui sont les leurs dans la dynamique de reconquête du territoire.

Le président d’honneur, Yacouba TRAORE, quant à lui, a remercié le ministre de la Communication et le comité d’organisation pour l’honneur qui lui est fait. Il a tenu à rendre hommage à ses aînés, qui contribuent à la formation dans le domaine de l’information et de la communication.

Au total, 14 prix officiels et 14 prix spéciaux ont été décernés aux journalistes et techniciens des médias. Pour les prix officiels, cette année, le « Prix Galian » est composé d’un trophée, d’une attestation, d’un chèque de 1 million de franc CFA, d’une assurance d’un an offert par SUNU assurances et d’autres gadgets.

Le « Super Galian » 2023 a été décroché par Souleymane SANOU de la Radiodiffusion Télévision du Burkina avec la note de 17,15/20 dans la section création et publicité en télévision/image. Il remporte un trophée, une attestation et un chèque de 3 millions de franc CFA, une assurance d’un an offert par SUNU assurances, d’autres gadgets et une villa F3 offerte par le Centre de Gestion des Cités (CEGECI).

Une autre villa a aussi été offerte au « Super Galian » de 2022, Liradan Philippe Ada, par le comité d’organisation des Galian.

Un hommage a par ailleurs été rendu aux devanciers. A cet effet, Aboubacar ZIDA dit Sidnaaba, Ben Idrissa ZOUNGRANA et Zoumana TRAORÉ ont reçu des Galian d’honneur.

En rappel, cette 26e Nuit des Galian était placée sous le parrainage du président de la Chambre de Commerce et d’industrie du Burkina Faso, Mahamadi SAVADOGO.

DCRP/MCCAT

