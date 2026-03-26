Accueil Infos 3ᵉ JEPPC : MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU... Infos 3ᵉ JEPPC : MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU FASO, CHEF DE L’ÉTAT Par RTB - 26 mars 2026 1115 0 Facebook Twitter WhatsApp En cours de chargement… Cela prend trop de temps ? Recharger le document | Ouvrir dans un nouvel onglet Télécharger [181.66 KB] Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 19H du 26 mars 2026 Compte rendu du Conseil des ministres du 26 mars 2026 JT de 13H du 26 mars 2026 JT de 20H du 25 mars 2026 JT de 13H du 25 mars 2026 Forum national sur le financement de la Santé