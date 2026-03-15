✅Synoptique: L’émission écho sciences et techniques aborde ici la réglementation et développement des organismes génétiquement modifiés au Burkina avec des experts

👉🏿Pr. Jacques SIMPORE : il est professeur titulaire de génétique et de biologie moléculaire des universités.

👉🏿Naaba SIGRI chef coutumier de Manega ; Pr. Tenga Jeremy OUEDRAOGO à l’état civil, il est directeur de recherche du CAMES chercheur généticien de l’INERA, et au CNRST à la retraite.

👉🏿Dr. Kounsao SOME , maître de recherche en génétique et amélioration des plantes à l’institut de l’environnement et de recherche agricole INERA.

👉🏿Pr. Abdoulaye DIABATE chercheur à l’institut de recherche en sciences de la santé. Il est entomologiste médical de formation.

Conception et réalisation : Mathieu SOMDA.

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