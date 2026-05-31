Accueil Sports Finale Coupe du Faso : Vitesse FC vs Sporting FC SportsTélévision Finale Coupe du Faso : Vitesse FC vs Sporting FC Par RTBMULTIMEDIA - 31 mai 2026 258 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime Chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR 52′ sur la RTB/ Sébba-Solhan: « Quand la terre fait sa résistance » JT de 20H du 31 mai 2026 JT de 13h du 31 mai 2026 Débat de presse du 31 mai 2026 JT de 20H du 30 mai 2026 JT de 20H du 29 mai 2026