Dans la matinée du mercredi 17 octobre 2018, le poste de contrôle de la Police situé à deux (02) km de Djibo sur l’axe Djibo-Tongomayel, a été la cible d’attaque d’individus non-identifiés. La prompte riposte des éléments sur place et du renfort venu de Djibo ont permis de mettre en déroute les forces du mal.

On note comme bilan, de blessures légères coté Forces de Défense et de Sécurité.

Le Ministre de la Sécurité, salue la bravoure et l’engagement des hommes déployés sur le terrain des opérations et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Par ailleurs il invite la population à la vigilance et à signaler tout mouvement d’individus suspects aux Forces de défenses et de Sécurité, en appelant les numéros verts : 1010 ; 16 et 17

La Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle/MSECU