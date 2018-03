Le ministre en charge de l’Administration territoriale, Siméon Sawadogo a installé le nouveau comité du suivi du pèlerinage ce 20 mars 2018. Fort de 17 membres, ce nouveau comité installé pour un mandat de deux (2) ans aura désormais pour tâche le recrutement d’agences de voyage et la compagnie aérienne en vue de faciliter le transport des pèlerins à la Mecque à compter de cette année.

Un comité national du suivi du pèlerinage à la Mecque vient d’être installé. Constitué de 17 membres, ce comité dirigé désormais par Moumouni Zoundi Ilboudo doit, de toute urgence, recruter une agence de voyage et fixer le prix d’avion en vue de permettre aux musulmans burkinabè d’effectuer sans ambages cette année le pèlerinage à la Mecque. Pour l’appel au recrutement d’agences de voyage, le comité aura en charge de procéder au dépouillement des dossiers et ne retenir les plus crédibles, ce d’autant plus que deux agences sont disqualifiées pour cause de détournement.

Le hadj étant pour bientôt, Moumouni Zoundi Ilboudo compte s’activer pour « mettre en œuvre les agences qui doivent recruter à trouver des solutions qui sont parmi ces urgences-là, parce que une fois que les agences sont recrutées, elles doivent aussi recruter les pèlerins. Cela fait partie des urgences».

Le gouvernement, par la voix du ministre en charge de l’Administration territoriale, dit tenir à la réussite de l’organisation du Hadj 2018. Raison pour laquelle, le ministre Siméon Sawadogo a exhorté le nouveau comité à faire un choix rigoureux des agences de sorte à ne plus tomber dans les errements du passé, tels le problème de mobilité en Arabie Saoudite et les détournements des frais des pèlerins.

L’attente est certes forte tant du gouvernemental que du côté des musulmans. Le ministre reste convaincu que ce nouveau comité s’en sortira.« Je suis convaincu qu’ils vont pouvoir réussir et faire mieux que ce que nous avons vu de par le passé », foi de Siméon Sawadogo.

A noter que ce nouveau comité est mixte et regroupe des représentants de la fédération des associations islamiques dont est issue Moumouni Zoundi Ilboudo et ceux des ministères des Affaires étrangères, des Transports, de la Communication, de l’Administration territoriale et de la Santé.

Bènonè Ib Der Bienvenue Médah