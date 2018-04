Le Centre National de Presse Norbert Zongo (CNP-NZ) commémore la Journée internationale de la Liberté de la Presse le 3 mai 2018. Cette journée coïncide cette année avec les 20 ans du Centre National de Presse inauguré le 3 mai 1998.

Pour marquer ces deux (02) évènements, l’Association des Journalistes du Burkina (AJB), la Société des Editeurs de la Presse Privée (SEP), le Syndicat Autonome des Travailleurs de l’Information et de la Culture (SYNATIC) et l’ensemble des organisations professionnelles des médias invitent tous les travailleurs des médias (publics et privés), les défendeurs de la liberté d’expression de la presse et tout bénévole, à une opération de don de sang le samedi 5 mai 2018 à partir de 10 heures au Centre National de Presse Norbert Zongo.

Le Centre National de Presse Norbert Zongo, vingt (20) ans au service de la liberté d’expression, de la presse et de la démocratie !

Pour le CNP-NZ

Le Président du Comité de Pilotage

Boureima OUEDRAOGO