Les responsables de la Société nationale d’Electricité (SONABEL) ont présenté à des partenaires un nouveau logiciel « smart» dans l’après-midi de ce 25 avril 2018, à Ouagadougou. L’objectif est de dévoiler les différents canaux de paiement des factures d’électricité aux collaborateurs et solliciter leur accompagnement .

Plus besoin de se bousculer et faire de longues files devant les guichets de la SONABEL les fins du mois pour payer ses unités d’électricité. Et pour cause, la Nationale de l’électricité a mis en place une plateforme en vue de permettre aux clients de prépayer en toute quiétude leur facture. L’information en a été donnée par le Directeur général, François de Salle Ouédraogo.

Pour lui, l’externalisation de vente de crédits prépayés de la SONABEL répond à une volonté d’offrir une meilleure qualité de service à la clientèle. « Cette volonté vient du fait que nous avons remarqué qu’il y a une forte demande pour le prépaiement. Aussi, le prépaiement a l’avantage de permettre aux clients de mieux gérer son budget d’electricité, parce qu’il n’est pas surpris par la facture à la fin du mois», a-t-il poursuivi.

Le Directeur commercial et de la clientèle de la Nationale de l’électricité, Souleymane Ouédraogo, pour sa part, a signifié que cette nouvelle plateforme, disponible déjà à Ouagadougou bientôt à Koudougou et à Bobo Dioulasso, offre bien d’avantages et sera bientôt disponible sur toute l’étendue du territoire. Pour lui, «Ce nouveau logiciel va permettre de réduire considérablement le fardeau de notre clientèle. Et vers la mis mai, le logiciel sera généralisé sur toute l’étendue du territoire».

De l’avis du Directeur commercial, plusieurs canaux sont ainsi offerts aux clients de payer leurs unités 24h/24. «nous avons par exemple la vente par SMS, par USSD, par carte à gratter, par guichet automatique, par POS et par smartphone».

La mise en œuvre de ce projet va permettre à ceux qui ont des comptes Orange, Mobicash ou Telecel de payer leurs unités depuis chez eux sans bouger, a indiqué son Directeur général, François de Salle Ouédraogo.

Les partenaires conviés à cette rencontre d’information disent être séduits par la nouvelle plateforme. Le responsable de Orange Money pour les entreprises, Balboné Mahamadi a félicité la SONABEL pour cette initiative qui soulagera ses usagers . « Je puis déjà vous dire que nous sommes déjà pratiquement prêts pour accompagner la SONABEL dans cette dynamique. Cette solution sera bientôt disponible sur notre plateforme», a-t-il poursuivi.

Avec cette plateforme, François de Salle Ouédraogo a rassuré qu’il n’y aura aucun coût supplémentaire sur l’électricité, ce d’autant que le tarif est déjà fixé par l’Etat et le tarif ne va pas changer.

