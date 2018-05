La 21e nuit des Galian a livré son verdict ce vendredi 18 mai 2018. Dabadi Zoumbara des Editions Le Pays remporte le super Galian et succède à Mathias Drabo de la RTB. Il reçoit à ce titre un trophée, une attestation, trois millions de F CFA et une villa d’une valeur de 14 millions de F CFA. La Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), quant à elle, a remporté au total 20 prix dont 11 en prix spéciaux et 9 en officiels.

« Formation des mineurs en conflit avec la loi », « Une journée avec les mineurs en conflit avec la loi » et « Activités parallèles des étudiants : des étudiants qui jouent les corvéables pour pouvoir tenir le coup » sont les deux œuvres de Dabadi Zoumbara qui ont séduit le Jury du Super Galian 2018. Publiés respectivement le 14 décembre 2017 et le 26 décembre 2017, ces articles lui ont permis de remporter le Super Galian à cette 21e édition.

Le ministre de la Communication, Rémis Fulgance Dandjinou, dans son allocution, a rappelé les mérites des journalistes du Burkina reconnus tant au plan international qu’africain. A ce titre, ces prix, dit-il, « contribuent à renforcer la qualité des médias ». Pour cette 21e édition, tous les candidats en lice avaient obligation de déposer deux œuvres pour traduire, à en croire le ministre, la recherche d’une quête permanente de l’excellence à tous les niveaux.

Le lauréat du Super Galian 2018, Dabadi Zoumbara a indiqué que ce prix constitue le fruit d’un travail bien effectué. Pour lui, ce prix est «une invite à mieux travailler que ce que nous venons de faire».

Le président d’honneur, Paul Kaba Théba s’est réjoui de la forte participation à cette édition qui constitue un moyen de stimulation de la quête de l’excellence. « Nous avons enregistré 229 œuvres contre 204 l’année dernière. Et je suis également heureux de voir que les acteurs des médias se sont véritablement appropriés cette institution que sont les galians. C’est vraiment un moyen de stimulation de cette quête de l’excellence qui n’est jamais gagnée d’avance», a-t-il ajouté.

Les prix, ainsi décernés aux lauréats à cette 21e nuit des Galians, sont composés de trophées et de chèques allant de 100.000 F à 1 million de F CFA. Et Dabadi Zoumbara, lauréat du Super Galian, reçoit un trophée, une attestation, trois millions de F CFA et une villa d’une valeur de 14 millions de F CFA.

Cette 21e nuit des Galian a été l’occasion pour le comité d’organisation de décerner des galians d’honneur à des anciens hommes de médias.

Le Palmarès de l’édition 2018

Galian d’honneur

Edouard Ouédraogo, directeur de l’observateur Paalga, président d’honneur des 21 e Galian

Galian Raimond Edouard Ouédraogo, ancien directeur de la Radio nationale

John Abdoul Wahab Tassembéodo, journaliste à la retraite

Jeanne Coulibaly, ancienne journaliste-présentatrice à la télévision nationale du Burkina

Prix spéciaux

Prix ONEA : Adama Simboné (RTB / Radio)

: Adama Simboné (RTB / Radio) Prix Coris Bank : Seydou Traoré (Sidwaya)

: Seydou Traoré (Sidwaya) Prix Chambre de Commerce et de l’Industrie : Joseph Haro (Sidwaya)

: Joseph Haro (Sidwaya) Prix LONAB : Guinko Zakaria et Dramane Dadian (RTB)

: Guinko Zakaria et Dramane Dadian (RTB) Prix Organisation mondiale de la Santé : Yiogo Alima (RTB radio)

: Yiogo Alima (RTB radio) Prix Trésor public : Ilboudo Wamtinga (Sidwaya)

: Ilboudo Wamtinga (Sidwaya) Prix Ministère de la Culture : Moumouni Koné et Evariste Combary (RTB)

: Moumouni Koné et Evariste Combary (RTB) Prix Ministère de l’Agriculture : Ernest Kambiré (RTB)

: Ernest Kambiré (RTB) Prix Ministère de la Santé : Dalou Mathieu Da (RTB2 Sud-Ouest) et Aboubacar Dermé (L’Observateur Paalga)

: Dalou Mathieu Da (RTB2 Sud-Ouest) et Aboubacar Dermé (L’Observateur Paalga) Prix Ministère de l’Education nationale : Dramane Dadian (RTB)

: Dramane Dadian (RTB) Prix Ministère de la Justice des Droits humains et Promotions civiques : Elisabeth Seguéda/ Zoungrana (RTB / Radio Burkina)

: Elisabeth Seguéda/ Zoungrana (RTB / Radio Burkina) Prix Orange: prix spéciaux meilleures émissions interactive s : 3 e : Radio Oméga ; 2 e : Savane FM ; 1 er :Ouaga FM.

s : 3 : Radio Oméga ; 2 : Savane FM ; 1 :Ouaga FM. Prix Secrétariat général pour la Gestion intégrée des Ressources en Eau (GIRE): Rufine Dipama (Rtb2 Hauts Bassins)

Prix officiels

Langues nationales

Meilleur Reportage presse écrite : Ganta Lankouandé

Meilleur Magazine radiodiffusion sonore : Issoufou Francois Tirogo, RTB/ Radio rurale

Meilleur Reportage radiodiffusion sonore: Madjouma Bondé, RTB/ Radio rurale

Catégorie Presse en ligne

Meilleur web Reportage: Tiga Cheick Ahmed Sawadogo de (Lefaso.net)

Langue française

Presse écrite

Meilleure Enquête : Atiana Serge Oulon du Courrier confidentiel

Meilleur Reportage : Hugues Richard Touwensida Sama – l’Observateur Paalga

Meilleure Interview : Issa Siguiré – Le Pays

Meilleur dossier : Dabadi Zoumbara – Le Pays

Meilleure maquette : Hervé Ouédraogo– L’évènement

Meilleure photo de presse : Assane Ouédraogo – L’Observateur Paalga

Meilleur dessin de presse : Feu Alain Marie Dominique Bakouan – Sidwaya

Catégorie Radiodiffusion sonore

Meilleur Grand reportage : Xavier Belemgnegré (RTB-Radio)

Meilleur magazine : Elisabeth Seguéda/ Zoungrana (RTB / Radio Burkina)

Meilleure interview : Laure Guitou/Sawadogo (Radio Légende Ouaga)

Meilleure présentation : Hawa Sylvie Bilgo (RTB-Radio)

Meilleure prise de son : Sylvie Yaro (RTB-Radio)

Meilleur montage : Alain Traoré alias Alain Alain (Radio Oméga)

Catégorie Télévision

Meilleur Grand reportage : Hamadou Lougué (RTB2 Hauts-Bassins)

Meilleur Magazine télévision : Evariste Combary (RTB)

Meilleure présentation : Amado Joël Soré (Impact TV)

Meilleur montage : Yarga Yempampou (RTB)

Bènonè Ib Der Bienvenue Médah