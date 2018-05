Ce jour samedi 26 mai 2018 à Pékin, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Son Excellence Alpha Barry et son homologue chinois, le Ministre des affaires étrangères, Conseiller d’Etat Wang Yi ont posé l’acte qui marque solennellement la reprise des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso.

Le Gouvernement burkinabè salue le retour à la normale des liens de la grande amitié sino-burkinabè qui, en réalité, n’ont jamais été rompus depuis l’établissement des relations diplomatiques entre nos deux Etats en 1973.

Le Gouvernement du Burkina Faso demeure convaincu que la reprise des relations avec la République populaire de Chine répond aux intérêts des deux pays et contribuera à promouvoir une coopération fructueuse et féconde dans tous les domaines et à renforcer les liens d’amitié et de solidarité entre les peuples chinois et burkinabè.Le Ministre de la Communication et des relations

avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement

Rémis Fulgance DANDJINOU

Officier de l’ordre national