Burkina : c’est parti pour la 17e édition de la journée internationale de la protection des données personnelles

Le top de départ de la 17e édition de la journée internationale de la protection des données personnelles a été donné ce mardi 24 janvier 2023 à Ouagadougou. Portée par la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL), cette activité sera marquée par une campagne d’éducation au numérique, une séance de sensibilisation, l’animation de stands, et l’animation de jeux concours.



Pour le ministre en charge de la communication et parrain de la cérémonie Jean Emmanuel Ouédraogo , « cette journée est une opportunité offerte aux autorités de protection des données personnelles, de raviver à l’unisson, les débats sur les problématiques liées à la protection des données personnelles et de la vie privée ».



Quant à la présidente de la CIL, cette activité est aussi le moment d’attirer l’attention des populations sur la protection des données personnelles.

« L’usage chaque jour croissant d’Internet et des réseaux sociaux, nous devons faire preuve de vigilance pour ne pas porter atteinte à l’intimité et à la vie privée d’autrui, par la divulgation d’informations personnelles » a déclaré Marguerite Ouédraogo, la présidente de la CIL.

✍️Mohamed Nakanabo

