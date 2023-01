Situation nationale : la FAIB invitée à prôner la paix et la cohésion dans les prêches.

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE s’est entretenu le vendredi 20 janvier dernier avec une délégation du présidium de la Fédération des Associations islamiques du Burkina (FAIB). Avec le Chef de l’Etat, la FAIB a abordé les questions liées à la promotion de la paix.



Selon le président de la FAIB, El Hadj Oumarou ZOUNGRANA, le Chef de l’Etat est fortement engagé pour ramener la paix au Burkina Faso et il a invité les associations islamiques à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. « C’est un rappel car ce sont des valeurs qui nous tiennent à cœur et nous les prônons déjà dans les mosquées, a-t-il assuré.



El Hadj Oumarou ZOUNGRANA a ajouté que compte tenu de la situation actuelle de notre pays, le Chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de partager ce message de promotion de ces valeurs pendant les prêches. « Nous allons aussi tenir des rencontres les jours à venir pour passer le message afin qu’il parvienne à tous les burkinabè », a précisé El Hadj ZOUNGRANA.



La FAIB a également exprimé sa disponibilité à accompagner le Président de la Transition et tout son gouvernement pour la réussite de leur mission. « Nous allons faire tout ce que nous pouvons avec la prière pour que la paix revienne au Burkina Faso » a conclu le président de la Fédération des Associations islamiques du Burkina.

