Mariamé Ouattara, experte en genre et développement, a animé un panel, à l’occasion la semaine nationale de la culture (SNC 2023), sur le « rôle de la femme dans l’éducation de la jeunesse et la promotion des valeurs de références »



Pour elle, l’homme est doit porter en lui, à la fois des valeurs personnelles et sociétales lui permettant être utile à lui-même et à la société toute entière. C’est pourquoi elle place l’éducation pour tous, comme une priorité pour l’homme au cours du panel qu’elle a animé ce matin.

Pour la spécialiste en genre et développement, pour assurer une meilleure éducation, il faut mettre en place les moyens nécessaires à la formation si l’on veut assurer le développement d’un être humain. Il existe des leviers parmi lesquels, on pourrait citer le rôle central que joue la femme dans l’éducation.

Pour elle, « Les femmes jouent un rôle déterminant dans l’éducation des jeunes, car elles détiennent l’art de former les enfants en développant chez eux des qualités intellectuelles et morales »

Pour que la jeunesse incarne les valeurs personnelles et sociétales, il est donc essentiel que la jeunesse suive et mette en pratique les enseignements, conseils et codes fournis par les femmes qui sont en charge de leur éducation.



De nos jours, avec l’impact de la mondialisation et des réseaux sociaux, la situation est-elle favorable aux femmes pour faciliter l’accomplissement d’une éducation correcte de la jeunesse ? Selon Mariamé Ouattara, de nombreux défis assaillent les femmes de toutes parts et compliquent sérieusement leur rôle. C’est pourquoi dira-t-elle, la responsabilité d’inculquer de bonnes références à un enfant doit être partagée par les deux parents.



En ce qui concerne la promotion des valeurs par les femmes, Mariamé Ouattara fait référence à la Charte des valeurs de la transition de 2022. Ces valeurs ont été classées en deux grandes catégories : 19 valeurs individuelles et 13 valeurs sociétales. Nous avons, entre autres, l’honnêteté, l’honneur, le patriotisme, l’intégrité, l’humilité, l’amour du travail, le civisme, l’altruisme, la loyauté, le respect de l’autorité, l’hospitalité, la solidarité, le respect des aînés, la redevabilité, la culture de la paix et la tolérance. Pour Mariamé Ouattara, ces valeurs doivent être sauvegardées, promues et transmises de manière adéquate de génération en génération pour garantir une société de qualité.

✍️Daniel ouédraogo

