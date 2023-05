Débutée le 1er mai 2023, la 4e édition de Ouaga Fashion Week se poursuit jusqu’ au 07 mai 2023 à Ouagadougou, sous le thème : « Culture, outils de résilience ». L’annonce officielle a été faite ce jour au cours d’un point de presse.



Plus de 2000 personnes sont attendues à ce rendez-vous qui se veut un cadre de valorisation du textile et des créateurs africains, a annoncé le président du comité d’organisation, W. Alex Zabsonré. Après le franc succès remporté lors de la 3e édition, M. Zabsonré a expliqué que l’équipe d’ALAMOD GROUP place la barre plus haut et innove pour cette nouvelle édition.



Et entre autres innovations pour cette édition, ALAMOD GROUP prévoit d’intégrer un programme de « Masterclass PRO » dédié aux professionnels et apprenants dans le domaine de la mode.

En plus du défilé, à en croire son directeur, Alex W. Zabsonré, la particularité de cette édition est qu’ il y aura non seulement le lancement de la Ouaga Fashion business center, mais aussi une collecte de fonds pour soutenir les personnes frappées par la crise sécuritaire.

Bènonè Ib Der Bienvenue Médah

Partager : Twitter

Facebook