La 1re édition du Festival international des instruments et danses Traditionnels de Ouagadougou (FITO) se tiendra les 26 et 27 mai prochain à Ouagadougou dans l’enceinte du Musée national. Les grands axes de cet évènement culturel ont été dressés à la presse, ce jeudi 11 mai 2023.



« Culture, facteur de cohésion sociale et de développement durable ».

C’est le thème retenu pour cette 1re édition du Festival international des instruments et danses Traditionnels de Ouagadougou (FITO). Pour le promoteur, Marc Koussoubé, le choix du présent festival se justifie par la résilience dont font montre les Burkinabè en cette période de crise sécuritaire et humanitaire.



A l’en croire, ce festival, se veut un cadre d’expression pour « promouvoir, valoriser et sauvegarder les instruments et danses traditionnels du Burkina et d’Afrique ».

Durant les 48 heures du festival, plusieurs activités ludiques et éducatives sont prévues. Il s’agit entre autres des conférences publiques en lien avec le thème, des panels sur les thèmes de la culture, de la cohésion sociale et le genre.

A cela, s’ajoutent, la rue marchande, des prestations des instrumentistes, des troupes de danses traditionnelles et des artistes sont attendus pour tenir en haleine les festivaliers. Car au FITO, précise le promoteur, « toutes les communautés seront représentées, que tu sois de la communauté Peuhle, la communauté Samo, la communauté Bissa, il n’y a pas autre communauté que la communauté Burkinabè et c’est surtout ça que nous cherchons ».

En rappel, la première édition du Festival international des instruments et danse traditionnels de Ouagadougou (FITO) se tiendra les 26 et 27 mai 2023 à Ouagadougou avec le ministre de la communication de la culture des arts et du tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, comme parrain.

✍️Bènonè Ib Der Bienvenue Médah

