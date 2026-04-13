Accueil Télévision Emissions TV Intégral Foot du 13 avril 2026 TélévisionEmissions TVSportsFootball Intégral Foot du 13 avril 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 13 avril 2026 180 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 20H du 13 avril 2026 JT de 19H du 13 avril 2026 JT de 13H du 13 avril 2026 Questions Majeures du 12 avril 2026 : La démocratie, le cheval de Troie de l’impérialisme ? JT de 20H du 12 avril 2026 Sur La Brèche avec le Pr Jean Magloire SOMÉ