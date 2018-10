Chaque année, le Centre National de Presse Norbert Zongo célèbre le 20 octobre, la journée Nationale de la Liberté de la presse.

Il commémore ainsi le 20 octobre 1993, date à laquelle une pétition initiée par le MBDHP et soutenue par les organisations professionnelles des médias (AJB, SEP, SYNATIC) a été déposée à l’Assemblée Nationale pour exiger la relecture du code de l’information de l’époque, jugé liberticide par les hommes et les femmes des médias ainsi que les défenseurs de la liberté d’expression et de la presse. Le 20 octobre est donc une date chargée de symbole pour le centre national de presse Norbert Zongo :

Symbole d’engagement et de détermination dans la défense de la liberté d’expression et de la presse ;

Symbole de conviction, car le Centre National de Presse Norbert Zongo est persuadé qu’une presse libre et indépendante ne peut se développer dans un environnement institutionnel et juridique liberticide.

C’est forts de cette conviction que les organisations professionnelles des médias et le Centre National de Presse Norbert Zongo, par la suite ont poursuivi le combat, pour une relecture du code de l’information de 1993.

Ainsi en 2015 à la faveur de la Transition, les efforts des organisations professionnelles des médias et du centre National de Presse Norbert Zongo ont été couronnés de succès.

Cinq lois relatives à la communication, et à la presse ont été adoptées. Il s’agit des lois sur la presse écrite, la presse en ligne, celle sur l’audio-visuelle, les lois sur la publicité et l’accès à l’information publique et aux documents administratifs.

Tout en saluant les avancées qualitatives de ces lois, les professionnels des médias relèvent cependant des insuffisances.

C’est pourquoi en collaboration avec le Centre National de Presse Norbert Zongo, elles poursuivront le plaidoyer pour leur amélioration.

Le 03 mai dernier, le Centre National de Presse Norbert Zongo a célébré ses 20 ans d’existence au service de la liberté d’expression et de la démocratie. Il entend poursuivre cette commémoration sur toute l’année 2018.

C’est pourquoi, certaines activités entrant dans le cadre de cette journée nationale de la liberté de la presse portent le sceau de cet anniversaire.

Enfin, en prélude à la commémoration des 20 ans de l’assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses compagnons, le 13 décembre prochain, le Centre National de Presse lance ce 20 octobre une campagne pour interpeller la justice sur la lenteur que connait le traitement du dossier.

Nous estimons que 20 ans, cela fait trop !

Il est temps que la justice passe à une vitesse supérieure afin que justice lui soit rendue pour qu’il repose en paix.

-Vive la liberté d’expression et de la presse ;

– Vive le 20 Octobre, journée Nationale de la Liberté Nationale de la Presse.

Pour le Comité de Pilotage,

Le Président,

Jean Claude MEDA