L’Opposition politique a le plaisir d’informer ses militants et sympathisants et l’ensemble du peuple burkinabè, qu’elle organise un meeting populaire le Samedi 29 Avril 2017 à 15h à la Maison du peuple de Ouagadougou, au sujet de la situation nationale.

Ce meeting s’inscrit dans le cadre des actions de mobilisation, de sensibilisation, d’interpellation et de protestation que l’Opposition engage ainsi conformément à son rôle républicain, face à la dégradation de la situation de notre pays, résultat de l’incapacité du MPP et de ses alliés à régler les problèmes des Burkinabè.

A cette occasion, l’Opposition dévoilera le contenu de sa nouvelle plateforme de combat démocratique.

Ce meeting fait ainsi suite à la publication récente du mémorandum de l’Opposition, dans lequel celle-ci a donné son appréciation sur l’An I du nouveau pouvoir.

L’Opposition politique invite donc ses militants et sympathisants et tous les citoyens de notre pays, à se mobiliser dans la discipline, pour faire de cette première activité de mobilisation populaire de l’Opposition un succès éclatant, et à rester mobilisés et déterminés pour tous les autres mots d’ordre qu’elle viendrait à lancer.

A toutes fins utiles, le Comité d’organisation de ce meeting sera piloté par le Député Léonce Zagré (78 82 00 59) et M. Boubacar Sawadogo, ancien PCR de la région du Nord (70 23 97 92).

Ouagadougou, le 03 Avril 2017

Zéphirin DIABRE

Chef de file de l’Opposition politique (CFOP)