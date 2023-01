La commune de Falagountou à une cinquantaine de km de Dori, a été reprise par les Forces combattantes, aux mains de groupes armés terroristes qui y régnaient en maitres depuis plus d’un an.



Selon nos sources, ce 13 janvier 2023, plusieurs citoyens de Falagountou sont allés à la rencontre des Forces combattantes du Burkina Faso qui faisaient leur entrée dans la commune.

Citoyens et FDS se sont dirigés à la gendarmerie de la localité où ils ont hissé le drapeau national en chantant en chœur l’hymne national.



Ensuite, les femmes se sont mises à nettoyer les locaux de la gendarmerie pendant que les hommes débroussaillent la cour.

Cette semaine, les Forces combattantes ont mené une vaste opération dans la localité sous emprise terroriste depuis plus d’une année.

Cela a permis de neutraliser plusieurs assaillants et de redonner de la joie et de l’espoir aux populations.

Agence d’information du Burkina

Partager : Twitter

Facebook