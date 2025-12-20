Accueil Télévision Emissions TV Saveurs du Faso: Marie Kagambéga vous présente des « Feuilles de cléome » ou... TélévisionEmissions TVInfos Saveurs du Faso: Marie Kagambéga vous présente des « Feuilles de cléome » ou « Kènèbdo » en Mooré sautées à la vapeur accompagnées de tô Par RTBMULTIMEDIA - 20 décembre 2025 228 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 13h du 20 décembre 2025 Mosaïque culturelle du 20 décembre 2025 Actu sports du 19 décembre 2025 JT de 20h du 19 décembre 2025 JT de 19h du 19 décembre 2025 JT de 13h du 19 décembre 2025 Laisser un commentaireAnnuler la réponse. Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.