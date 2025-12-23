Accueil Télévision Journaux Télévisés JT de 20H du 23 décembre 2025 TélévisionJournaux Télévisés JT de 20H du 23 décembre 2025 Par RTBMULTIMEDIA - 23 décembre 2025 154 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR Cérémonie de clôture du 2e Sommet du Collège des Chefs d’Etat de l’AES JT de 13h du 23 décembre 2025 Ouverture du 2e Sommet du Collège des Chefs d’Etat de l’Alliance des Etats du Sahel à Bamako JT de 13h du 22 décembre 2025 JT de 20H du 21 décembre 2025 JT de 13H du 21 décembre 2025 Laisser un commentaireAnnuler la réponse. Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.