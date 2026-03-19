Accueil Infos JT de 20H du 19 mars 2026 InfosTélévisionJournaux Télévisés JT de 20H du 19 mars 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 19 mars 2026 356 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR Communique de la Confédération des États du Sahel sur le Niger Santé Mag du 19 mars 2026 : l’insomnie Compte rendu du Conseil des ministres du 19 mars 2026 JT de 19H du 19 mars 2026 JT de 13H du 19 mars 2026 JT de 20H du 18 mars 2026