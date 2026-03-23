Accueil Sports Football Intégral Foot du 23 mars 2026 SportsFootballTélévisionJournaux Télévisés Intégral Foot du 23 mars 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 23 mars 2026 823 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 20H du 25 mars 2026 JT de 19H du 25 mars 2026 JT de 13H du 25 mars 2026 Forum national sur le financement de la Santé JT de 20H du 24 mars 2026 JT de 19H du 24 mars 2026