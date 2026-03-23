Accueil Infos JT de 13H du 23 mars 2026 InfosTélévisionJournaux Télévisés JT de 13H du 23 mars 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 23 mars 2026 237 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR Questions Majeures du 22 mars 2026 : Résolution du parlement de l’UE sur la situation de l’ancien Président du Niger JT de 20H du 22 mars 2026 JT de 13H du 22 mars 2026 Débat de presse du 22 mars 2026 JT de 20H du 21 mars 2026 JT de 13H du 21 mars 2026