Accueil Infos JT de 13 H du 30 mars 2026 InfosTélévisionJournaux Télévisés JT de 13 H du 30 mars 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 30 mars 2026 243 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR Questions Majeures du 29 mars 2026 : le consommons local, un acte patriotique JT de 20H du 29 mars 2026 JT de 13H du 29 mars 2026 Débat de presse du 29 mars 2026 JT de 20H du 28 mars 2026 JT de 13H du 28 mars 2026