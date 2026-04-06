Accueil Infos JT de 20H du 06 avril 2026 InfosTélévisionJournaux TélévisésPolitique JT de 20H du 06 avril 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 6 avril 2026 413 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 19H du 06 avril 2026 JT de 13H du 6 avril 2026 Questions Majeures du 05 avril 2026 JT de 20H du 05 avril 2026 JT de 13H du 05 avril 2026 Débat de presse du 05 avril 2026