Accueil Infos JT de 20H du 08 avril 2026 InfosTélévisionJournaux TélévisésPolitique JT de 20H du 08 avril 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 8 avril 2026 389 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 19H du 08 avril 2026 JT de 13H du 08 avril 2026 Eco-mag du 07 avril 2026 : Décryptage du Rôle Pivot de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) dans la transformation... JT de 20H du 07 avril 2026 JT de 19H du 07 avril 2026 JT de 13H du 07 avril 2026