Accueil Télévision Emissions TV Questions Majeures du 12 avril 2026 : La démocratie, le cheval de... TélévisionEmissions TVInfos Questions Majeures du 12 avril 2026 : La démocratie, le cheval de Troie de l’impérialisme ? Par RTBMULTIMEDIA - 12 avril 2026 207 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 20H du 12 avril 2026 Sur La Brèche avec le Pr Jean Magloire SOMÉ Burkina Résilience du 12 avril 2026 : La place de la Femme dans le processus de relèvement JT de 13H du 12 avril 2026 Débat de presse du 12 avril 2026 JT de 20H du 11 avril 2026