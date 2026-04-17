Accueil Télévision Journaux Télévisés JT de 19H du 17 avril 2026 TélévisionJournaux Télévisés JT de 19H du 17 avril 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 17 avril 2026 278 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR Actu Sports du 17 avril 2026 JT de 20H du 17 avril 2026 Tour Reines étapes 1 et 2 JT de 20H du 15 avril 2026 JT de 19H du 15 avril 2026 JT de 13H du 15 avril 2026