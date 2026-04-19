Accueil Télévision Journaux Télévisés JT de 20H du 19 avril 2026 TélévisionJournaux Télévisés JT de 20H du 19 avril 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 19 avril 2026 284 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR Questions majeures du 19 avril 2026 JT de 13H du 19 avril 2026 Débat de presse du 19 avril 2026 JT de 20H du 18 avril 2026 JT de 13H du 18 avril 2026 Saveurs du Faso du 18 avril 2026