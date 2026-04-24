Accueil Infos Conseil des Ministres Compte rendu du Conseil des ministres du 24 Avril 2026 InfosConseil des Ministres Compte rendu du Conseil des ministres du 24 Avril 2026 Par RTB - 24 avril 2026 199 0 Facebook Twitter WhatsApp En cours de chargement… Cela prend trop de temps ? Recharger le document | Ouvrir dans un nouvel onglet Télécharger [311.26 KB] Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 13H du 24 Avril 2025 JT de 13H du 23 avril 2026 JT de 20H du 21 avril 2026 JT de 19H du 21 avril 2026 Integral Foot du 20 avril 2026 JT de 20H du 20 avril 2026