Accueil Télévision Journaux Télévisés JT de 19H du 24 avril 2026 TélévisionJournaux Télévisés JT de 19H du 24 avril 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 24 avril 2026 131 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 20H du 24 avril 2026 JT de 13H du 24 Avril 2025 JT de 13H du 23 avril 2026 JT de 20H du 22 avril 2026 JT de 19H du 22 avril 2026 JT de 20H du 21 avril 2026