Accueil Télévision Journaux Télévisés JT de 20H du 28 avril 2026 TélévisionJournaux Télévisés JT de 20H du 28 avril 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 28 avril 2026 282 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 19H du 28 avril 2026 JT de 13H du 28 avril 2026 JT de 13H du 27 avril 2026 JT de 13H du 27 avril 2026 Questions Majeures du 26 avril 2026 JT de 20H du 26 avril 2026