Faso Academy, le grand retour, a refermé ses portes le 16 janvier 2026 à l’hôtel Azalaï de Ouagadougou, en présence du premier responsable de la Culture burkinabè, le ministre porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. À l’issue d’une finale riche en émotions, ayant opposé cinq candidats, c’est Rahaynatou Ouédraogo, représentante de la région du Kadiogo, qui a remporté le trophée de l’édition 2025.

Des chants fredonnés tous azimuts jusqu’au titre de championne de Faso Academy 2025, Rahaynatou Ouédraogo vient de réaliser son rêve. Elle s’impose au terme d’une rude compétition face à Julia Baki, candidate de la région des Koulsé, Jason Bado du Guiriko, Angelo Kaboré du Nando et Sita Konaté, également du Guiriko.

Submergée par l’émotion, la grande gagnante confie que ce sacre est un véritable soulagement après plusieurs semaines de travail acharné. « Je suis très contente, car c’était une aventure riche en émotions et en expériences », a-t-elle déclaré.

En plus du trophée, elle repart avec une enveloppe d’un million (1 000 000) de FCFA, un réfrigérateur, un téléviseur Smart de 43 pouces, ainsi que de nombreux autres lots.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a, pour sa part, exprimé toute sa satisfaction quant à cette compétition musicale qui met en lumière la richesse culturelle et artistique du Burkina Faso. « Faso Academy est devenue une école, un véritable creuset de talents, une vitrine de la créativité burkinabè et un espace de brassage pour notre jeunesse en quête d’excellence », a-t-il souligné. Tout en félicitant la RTB pour avoir relevé le défi d’une tournée dans toutes les régions, il a exhorté les cinq finalistes, désormais « ambassadeurs de la jeunesse créative du Burkina Faso », à continuer à cultiver l’excellence.

« C’était une finale de très haut niveau », a affirmé Pascal Kané, Directeur de la RTB Télévision, exprimant sa satisfaction quant à la qualité des prestations. « Nous avons parcouru toutes les régions du Burkina Faso avant de nous retrouver ici pour l’apothéose. Depuis près de trois mois, nous travaillons sur ce projet. C’est donc le fruit d’un travail minutieux de plusieurs acteurs que le public a découvert ce soir », a-t-il confié.

Les cinq finalistes ont offert au public, venu nombreux, un spectacle à la hauteur de leur talent.

Fidèle à la tradition de Faso Academy, le prix du public a également été décerné. Il est revenu à Julia Baki, qui a remporté une moto.

C’est dans une clameur des grands jours que s’achève cette édition 2025, marquant le grand retour de Faso Academy sur les antennes de la RTB, la chaîne au cœur des grands événements, qui ne ménage aucun effort pour proposer des émissions de qualité à son public.

Pour cette édition, plus de 300 candidatures ont été enregistrées, preuve de l’engouement constant de la jeunesse burkinabè, en quête de tremplins pour révéler ses talents.

Rendez-vous en 2026 pour la prochaine édition. Faso Academy, le tremplin des futures stars. Mariam Maiga

